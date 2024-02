Elise Mertens trekt na dubbelsucces in Australië de goeie lijn door in Linz

Elise Mertens (WTA-26) staat in de kwartfinales van het WTA-toernooi van Linz. Onze landgenote klopte de Italiaanse Lucia Bronzetti (WTA-58) in 2 sets. Mertens won afgelopen weekend nog het dubbelspel op de Australian Open.

Elise Mertens was zondag vrijwel meteen na haar dubbeltitel in Melbourne op het vliegtuig gesprongen naar Linz.

Decompressie? Een jetlag? Mertens had er schijnbaar geen last van en liep in geen tijd dankzij 2 breaks 4-0 uit.

Lucia Bronzetti kwam nog op het scorebord, maar meer zat er niet in. Na een halfuurtje en een derde verloren opslagspel flikkerde een duidelijke 6-1 op het scorebord.

In de tweede set hield de Italiaanse aanvankelijk gelijke tred, maar haar service vertoonde toch weer barsten.

Ook Mertens leverde een spelletje in, maar hield het hoofd ondanks wat Italiaanse tegenwerking koel. De 4e matchbal was raak.

Met 6-1 en 6-3 staat het vierde reekshoofd in de kwartfinales in Oostenrijk.