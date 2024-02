Geen geluk voor Elise Mertens tegen lucky loser, ondanks vlotte winst in set 1

Het enkelspel in Dubai is al na één ronde afgelopen voor Elise Mertens. Haar geplande tegenstandster Lesia Tsoerenko moest in laatste instantie afhaken, maar dat speelde niet in Mertens' kaart. Lucky loser Elisabetta Cocciaretto verloor de eerste set dan wel zwaar, ze won alsnog in drie sets.

Door een elleboogblessure moest Lesia Tsoerenko nog voor de match de handdoek in de ring gooien. De organisatie trommelde Elisabette Cocciaretto op om Elise Mertens partij te geven.

Dat leek in de eerste set een cadeautje. Na een halfuurtje was Mertens al klaar met de Italiaanse: 6-1.

Maar dan begon het te keren. Mertens moest in de tweede set twee keer haar opslag inleveren. In de derde set kon ze een break achterstand nog goedmaken, tot ze in de tiebreak alsnog tegen de lamp liep tegen de nummer 46 van de wereld.

Mertens kan zich zo sneller dan verwacht richten op het dubbelspel in Dubai. Ze neemt het met Hsieh Su-Wei over enkele dagen in de tweede ronde op tegen het duo Siegemund/Sasnovitsj.