Elise Mertens en haar dubbelpartner hebben op Australian Open geen genade met Minnen en Wickmayer

Drie Belgen op de baan donderdagochtend in Melbourne, want Elise Mertens en Su-Wei Hsieh moesten het in de 1e ronde van het dubbelspel bij de vrouwen opnemen tegen een een volledig Belgisch duo: Greet Minnen en Yanina Wickmayer.

Al snel bleek dat Minnen en Wickmayer niet waren opgewassen tegen Mertens en Hsieh, die met 3 servicebreaks na een dik halfuur spelen de 1e set op zak staken.

Ook in set 2 moesten Minnen en Wickmayer al snel achtervolgen. Na een tweede break was de kous af. Het tweede matchpunt was het goede voor Mertens en Hsieh, die in de volgende ronde thuisspeelsters Daria Savilla en Ajla Tomljanovic ontmoeten.