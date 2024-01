Novak Djokovic mept in zijn 100e Australian Open-match Argentijn Etcheverry simpel van de baan

Geplaagd door een pijnlijke rechterpols had Novak Djokovic in zijn vorige 2 wedstrijden telkens 4 sets nodig, maar tegen de Argentijn Etcheverry liet de Serviër het niet zover komen.

Enkel in de 3e set kon Etcheverry écht weerwerk bieden, maar in de tiebreak trok Djokovic toch het laken naar zich toe. Veelzeggend: de 10-voudige winnaar in Melbourne kreeg vandaag geen enkel breakpunt tegen.

"Het was een geweldige match, mijn beste tot nog toe dit toernooi", sprak Djokovic na afloop. "Ik ben tevreden over mijn wedstrijd, zeker over de eerste 2 sets. Daarna krikte hij zijn niveau op en was het nog even spannend."