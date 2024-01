Djokovic laat weer set liggen, maar stoot wel door met 30e zege op rij op Australian Open

Novak Djokovic is nog steeds in de running om voor een elfde keer de Australian Open te winnen. Het nummer 1 van de wereld had het evenwel niet gemakkelijk om thuisspeler Alexei Popyrin opzij te zetten. "Hij was anderhalve set de betere speler", gaf Djokovic toe.

Alexei Popyrin was tot in de puntjes voorbereid op zijn confrontatie met het nummer 1 van de wereld. Hij ging vooraf te rade bij landgenoot Alex de Minaur, die Novak Djokovic eerder deze maand nog klopte op de United Cup.

En dat leverde op. Popyrin, het nummer 43 van de wereld, snoepte Djokovic alweer een set af op de Australian Open. De Serviër heeft nu al meer sets verloren dan in het hele toernooi van vorig jaar.

Net als in de eerste ronde tegen Dino Prizmic had de titelverdediger moeite om consistent te zijn. Maar op de belangrijke momenten stond de Serviër er alweer.

Hij mepte 4 setpunten voor de Australiër weg in de 3e set en trok in de tiebreak alsnog het laken naar zich toe. "Hij was anderhalve set de betere speler", gaf Djokovic achteraf wel toe.

Het momentum kantelde weer in het voordeel van Djokovic, die zijn 5e matchpunt kon benutten. Djokovic zit nu aan 30 zeges op een rij op de Australian Open.

In zijn jacht op een 25e grandslamtitel neemt Djokovic het in de derde ronde op tegen de Argentijn Tomas Martin Etcheverry (ATP 32). Die verloor nog geen set in zijn wedstrijden tegen Andy Muray (ATP 44) en de Fransman Gaël Monfils (ATP 76).