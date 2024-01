Minder wedstrijdritme dan ze gehoopt had: Naomi Osaka moet de aftocht blazen in Brisbane

Brisbane International Naomi Osaka ( 69 , Wild card ) Karolína Plíšková ( 38 , 16 ) einde 6 set 1 3 64 set 2 77 4 set 3 6

Naomi Osaka heeft haar tweede match sinds haar comeback in het WTA-circuit niet kunnen winnen. De Japanse botste in de 2e ronde van het WTA-toernooi in Brisbane op Karolina Pliskova. De Tsjechische trok aan het langste eind na een felbevochten driesetter.

Naomi Osaka had eerder deze week vertrouwen getankt met een overwinning tegen de Duitse Tamara Korpatsch. Voor de Japanse was het haar eerste wedstrijd in 15 maanden. In die periode werd Osaka mama van een dochtertje. Een confrontatie met Karolina Pliskova was voor Osaka een eerste echte test. De 31-jarige Pliskova is de nummer 38 van de wereld, maar is - net als Osaka - een voormalige nummer 1. Met dank aan een ijzersterke service mepte de Japanse zich naar setwinst in het 1e bedrijf, maar in de 2e set kreeg Pliskova het goeie ritme te pakken. In de tiebreak dwong de Tsjechische een beslissende 3e set af. Daarin trok Pliskova het laken naar zich toe dankzij een vroege break.

Gewoon hier op het veld kunnen staan, was eigenlijk al een persoonlijke overwinning voor mij. Naomi Osaka

Ondanks de uitschakeling kan Osaka toch terugblikken op een positieve comeback. De Japanse sloeg tegen Pliskova maar liefst 14 aces. Die service moet haar voornaamste wapen worden op de Australian Open, het toernooi dat ze won in 2019 en 2021.

"Mijn week in Brisbane is wat korter geworden dan ik gehoopt had, maar het was een goeie wedstrijd en ik heb me echt geamuseerd", zei Osaka, die de nederlaag weet aan haar vele gemiste breakkansen (2 op 12).

"Dat had inderdaad beter gekund. Maar afgezien daarvan denk ik dat we allebei een heel sterke wedstrijd gespeeld hebben. Gewoon hier op het veld kunnen staan, was eigenlijk al een persoonlijke overwinning voor mij. Ik heb hier getoond dat het goed gaat met mij. Het kan alleen maar bergop gaan dit jaar."