BEKIJK: Elise Mertens en Taiwanese Hsieh steken Australian Open in vrouwendubbel op zak

Australian Open Lyudmyla Kichenok ( 54 ) Jelena Ostapenko Hsieh Su-Wei ( 278 ) Elise Mertens einde 1 set 1 6 5 set 2 7

Elise Mertens heeft een vierde grandslamtitel op haar palmares gezet. Onze landgenote was samen met de Taiwanese Hsieh Su-Wei de beste in de dubbelfinale van de Australian Open. Tegen de Oekraïense Ljoedmyla Kitsjenok en de Letse Jelena Ostapenko werd het 6-1, 7-5.

De logica van de cijfers werd gerespecteerd: Mertens/Hsieh waren het tweede reekshoofd, Kitsjenok/Ostapenko stonden als elfde geplaatst in Melbourne.



Het moeilijkste hadden Mertens en Hsieh in de halve finales al gedaan. Toen stonden ze meer dan 2,5 uur tegenover dubbel titelhouder Katarina Siniakova en Storm Hunter.



In 1,5 uur was het vandaag afgelopen. In het eerste spelletje konden Mertens/Hsieh een breakpunt nog niet verzilveren, maar daarna volgden 6 games op een rij: 6-1 in 26 minuten.



Misschien ging het iets te makkelijk, want in set 2 kwamen de twee na een tegenbreak 0-2 achter. Maar ze gingen erop en erover. Bij 3-5 lieten ze nog na om de match uit te serveren, maar na 1 uur en 8 minuten volstond een break op love voor de titel: 7-5.



2e keer Australian Open, opnieuw nummer 1

Mertens won in 2019 de US Open en in 2021 de Australian Open met de Wit-Russin Aryna Sabalenka, in 2021 volgde ook Wimbledon met Hsieh.



Onze 28-jarige landgenote, die 19 dubbeltitels telt, verloor ook 2 grandslamfinales. Zowel in 2022 (aan de zijde van de Chinese Zhang Shuai) als 2023 (aan de zijde van Storm Hunter) was ze runner-up op Wimbledon.



Op de WTA-dubbelranking lost Mertens morgen Hunter, haar voormalige dubbelpartner, af als nieuwe nummer 1 van de wereld. Mertens, die een plaats opschuift, werd in mei 2021 voor het eerst nummer 1 van de wereld in het dubbelspel.



Over zeven periodes gespreid voerde ze de WTA-ranking al 27 weken aan.



In het enkeltoernooi werd Elise Mertens (WTA-28) vorige week in de tweede ronde uitgeschakeld. Haar beste prestatie down-under blijft een halve finale in 2018 bij haar debuut.

Het was een zware wedstrijd. We moesten de hele tijd gefocust blijven. Elise Mertens

Elise Mertens' dankwoordje ging in eerste instantie uit naar Kitsjenok en Ostapenko, die samen voor het eerst in een grandslamdubbelfinale stonden. "Knap toernooi, de tweede set van de finale was erg close. Het was een zware wedstrijd voor ons, we moesten de hele tijd gefocust blijven."



Daarop bedankte ze ook nog eens de ballenjongens en -meisjes (zonder wie geen toernooi mogelijk zou zijn) én de toernooidirecteur: "Het wordt hier elk jaar beter. Het is plezant om terug te keren."



