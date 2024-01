Indrukwekkend, titelverdedigster Aryna Sabalenka haalt Australian Open-finale zonder setverlies

Op de Australian Open heeft Aryna Sabalenka zich een eerste keer in het zweet moeten werken. US Open-winnares Coco Gauff liet haar zwoegen in de halve finales, maar uiteindelijk won de titelverdedigster toch weer in twee sets.

Zoals Justine Henin of Kim Clijsters in hun beste dagen: Aryna Sabalenka raast door de Australian Open. In geen tijd en zonder setverlies had ze de halve finales bereikt in Melbourne.

Daarin kreeg het grandslamtoernooi een heruitgave van de US Open-finale. Winnares Cori "Coco" Gauff daagde Sabalenka opnieuw uit.

Deze keer trok de Wit-Russin aan het langste eind. Ze opende de match met een ace en haalde verschroeiend uit met haar forehand.

Gauff sukkelde met haar opslag en kwam 5-3 achter. Toch slaagde Sabalenka er niet meteen in om de bonus te verzilveren. Nu begon zij fouten te maken.

Gauff nam over en leidde met 6-5. De set uitserveren lukte haar niet. Sabalenka sloeg toe in de tiebreak en won set 1 na net geen uur. Opmerkelijk, in de vorige rondes had ze minder tijd nog voor volledige wedstrijden.

