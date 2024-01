Daniil Medvedev heeft 5 sets nodig tegen Hurkacz in kwartfinales Australian Open

De 27-jarige Medvedev speelde in 2021 en 2022 de finale in Melbourne, vrijdag wordt zijn derde halve finale daar. Voor een ticket om de finale wordt nummer 2 Carlos Alcaraz of nummer 6 Alexander Zverev zijn tegenstander.



Voor Medvedev was het vandaag zijn 100e grandslampartij. Voor de tweede keer de voorbije twee weken trok hij aan het langste eind na een vijfsetter. In de 4e set had hij nochtans een break voorsprong (4-2), maar kon Hurkacz de boel nog keren.



"Ik verloor mijn concentratie in de 4e set", legde Medvedev uit. "Nu ben ik kapot", was zijn eerste reactie.



Gisteren plaatsten Novak Djokovic (ATP-1) en Jannik Sinner (ATP-4) zich al voor de andere halve finale. De top 4 van de wereld bij de laatste 4 blijft dus mogelijk.