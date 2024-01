Greet Minnen kan 2024 net niet openen met de dubbeltitel in Brisbane

Greet Minnen en Heather Watson hadden in de 2e ronde Elise Mertens en haar Taiwanese partner Hsieh verslagen.

In de volgende ronde gingen ook Danielle Collins en Nadia Kitsjenok voor de bijl. Maar in de finale kon de tweelingzus van Nadia, Ljoedmila, wraak nemen.



Ljoedmila Kitsjenok werd in Brisbane gekoppeld aan ex-Roland Garros-winnares Jelena Ostapenko. Na een vrij spannende eerste set (7-5) was het verschil in de tweede set een stuk groter (6-2).

Voor Minnen was het de 6e finale in het dubbelspel uit haar carrière, maar wel de eerste op WTA 500-niveau.