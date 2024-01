Greet Minnen is in Hobart niet opgewassen tegen voormalige Australian Open-laureate

Greet Minnen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 1/8e finales van het WTA-toernooi in Hobart. Minnen verloor dinsdag in de 1e ronde van 6e reekshoofd Sofia Kenin.

Voor Greet Minnen en Sofia Kenin was het hun 2e ontmoeting op het WTA-circuit. Jaren geleden, in 2016, stonden de twee al eens tegenover elkaar op het toernooi van Sacramento, toen Kenin won na een driesetter.

En ook dit keer was de nu 25-jarige Kenin, in 2020 winnaar op de Australian Open en runner-up op Roland Garros, te sterk voor onze landgenote. De Amerikaanse won in 2 sets: 6-3 en 6-3.

Minnen kan zich nu focussen op de Australian open, waar ze als nummer 65 van de wereld al zeker is van een plekje op de hoofdtabel.