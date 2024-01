Elise Mertens en Taiwanese partner naar kwartfinales dubbelspel Australian Open

Elise Mertens en haar dubbelpartner Hsieh Su-Wei, die het tweede reekshoofd vormen, wonnen in de derde ronde met 3-6, 6-3 en 7-5 van de Italianen Sara Errani en Jasmine Paolini.

Mertens en Hsieh spelen nu in de kwartfinales tegen de Amerikaanse Desirae Krawczyk en de Japanse Ena Shibahara (het zesde reekshoofd) of de Nederlandse Demi Schuurs en de Braziliaanse Luisa Stefani (het negende reekshoofd).

De 28-jarige Mertens behaalde in het verleden al heel wat succes in het dubbelspel. Ze won in 2021 de Australian Open (met Aryna Sabalenka) en Wimbledon (met Su-Wei Hsieh). In 2019 was ze de beste op de US Open (met Aryna Sabalenka).

In het enkelspel verloor Mertens (WTA 28) woensdag in Melbourne haar tweede ronde van de Oekraïense Marta Kostyuk (WTA 37) in drie sets (5-7, 6-1 en 7-6 (10/6)).