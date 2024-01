Daniil Medvedev rondt comeback in Melbourne af om 3.39 u 's nachts

Na een marathon heeft Danill Medvedev zijn tweede ronde op de Australian Open overleefd. De Rus won een slopende vijfsetter tegen de Fin Emil Ruusuvuori. Medvedev stond 2 sets in het krijt, maar won na 4 uur en 20 minuten in het holst van de Australische nacht.

In zijn eerste ronde had Daniil Medvedev al geen verpletterende indruk gegeven, in zijn tweede optreden op de Australian Open stond hij helemaal met zijn rug tegen de muur.

De Fin Emil Ruusuvuori, nummer 53 van de wereld, liep 2 sets uit.

Medvedev wisselde de goeie en slechte momenten als vanouds af, wond zich vaak op, riep de hulp van zijn trainer in en stond in de 4e set op 2 punten van een vroegtijdige exit.

Maar de Russische nummer 3 van de wereld won de tiebreak en bij zijn Finse opponent was de veer gebroken.

Ruusuvuori zat aan het einde van zijn Latijn en gaf zich na een marathon van 4 uur en 20 minuten om 3.39 uur gewonnen.

Dat is overigens geen record op de Australian Open. In 2008 zetten Lleyton Hewitt en Marcos Baghdatis een punt achter hun onderonsje om 4.34 u.