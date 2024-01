Elise Mertens verliest een slijtageslag, alle Belgen zijn uitgeschakeld op de Australian Open

wo 17 januari 2024 13:50

Australian Open Marta Kostyuk ( 39 ) Elise Mertens ( 29 , 25 ) einde 5 set 1 7 6 set 2 1 10 set 3 6

Elise Mertens heeft zich op de Australian Open verslikt in Marta Kostjoek. De Belgische nummer 1 dwong een matchpunt af tegen de 21-jarige Oekraïense, maar uiteindelijk verloor ze na bijna 3 uur tennis in de tweede ronde van het grandslamtoernooi. Mertens was onze laatste landgenote in het enkelspel.

Rally's à volonté

Elise Mertens en Marta Kostjoek dreven mekaar tot het uiterste. Ze schotelden het publiek in Melbourne meteen enkele vermakelijke rally's voor. Kostjoek vond het prima. De Oekraïense sjeesde van hot naar her en liet Mertens werken voor de punten. Na net geen uur zweten wist onze landgenote de eerste set binnen te halen: 7-5. In het tweede bedrijf nam Kostjoek de regie over. Mertens had niks in de melk te brokkelen en verloor met duidelijke cijfers: 6-1.

In de tweede set heeft Elise Mertens niks in de melk te brokkelen.

Mertens laat matchpunt liggen

De derde en beslissende set werd een nagelbijter. De twee speelsters gaven mekaar geen duimbreed toe, ze bleven mekaar uitputten met ellenlange balwisselingen.

Bij 6-5 dwong Mertens een matchpunt af, maar na een schuiver werd haar werkdag nog langer. Een tiebreak tot 10 moest over winst en verlies beslissen.

De Belgische nummer 1 kwam snel 3-0 en 4-1 voor, Kostjoek antwoordde andermaal met haar vechtmentaliteit. Bij 6-6 had ze een gelukje met de netrand, waarna Mertens de bal aan de verkeerde kant van de zijlijn legde: 7-6.

Het werd de misser te veel voor Mertens, Kostjoek speelde de wedstrijd zonder vrees uit. Na 2 uur en 55 minuten had ze haar ticket beet voor de ronde, voor Mertens blijft het dubbelspel over in Melbourne.

Marta Kostjoek is een taaie.