Elise Mertens opent jacht op 3e trofee in Hobart met knappe zege

Elise Mertens heeft een moeilijke eerste opdracht tot een goed einde gebracht op het WTA-toernooi van Hobart. Het eerste reekshoofd haalde het vlot in twee sets van de Amerikaanse Danielle Collins.

In Hobart komt de beste Elise Mertens steevast bovendrijven. Ze won het voorbereidingstoernooi op de Australian Open al in 2017 en 2018 en ook haar jacht op een 3e trofee heeft ze goed ingezet.



Met Danielle Collins, in 2022 nog finaliste op de Australian Open, kreeg ze nochtans een pittige eerste opdracht, maar Mertens begon verschroeiend door 4 spelletjes op een rij te winnen.

Een kort antwoord van de Amerikaanse bracht Mertens niet van de wijs. Ze haalde de eerste set overtuigend binnen met 6-2.



Ook in de tweede set bleef Mertens sterk spelen. Ze verzilverde drie breakpunten en was na 1 uur en 15 minuten klaar met 6-2 en 6-3.

Mertens, die ook op de US Open al afrekende met Collins, neemt het in de volgende ronde op tegen de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova.