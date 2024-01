Elise Mertens en Su-Wei Hsieh stomen door naar halve finales Australian Open

In de halve finale bekampen Elise Mertens en Su-Wei Hsieh de winnaars van het duel tussen Barbora Krejcikova/Laura Siegemund (Tsj/Dui) en Storm Hunter/Katerina Siniakova (Aus/Tsj).



De logica werd gerespecteerd: de tweede reekshoofden klopten de negende reekshoofden. Mertens is de nummer 2 van de wereld in het dubbel, Hsieh de nummer 6.



Mertens won de Australian Open in 2021 aan de zijde van de Wit-Russin Aryna Sabalenka, waarmee ze in 2019 ook de US Open won. In 2022 ging ze onderuit in Melbourne in de halve finales met de Russin Veronika Sabalenka. Met Hsieh won ze in 2021 Wimbledon.



Schuurs is geen onbekende voor Mertens, de nummer 2 in het dubbel van de wereld. Ze speelden in 2017 en 2018 met succes samen.