BEKIJK: Blinkova wipt favoriete Rybakina in Melbourne na langste tiebreak ooit bij de vrouwen

Elena Rybakina en Anna Blinkova hebben donderdag voor dé wedstrijd van de Australian Open gezorgd. In een slijtageslag ging Rybakina, verliezend finaliste van vorig jaar, onderuit tegen Blinkova, die na een supertiebreak in set drie het pleit won. De tiebreak van 22-20 is de langste ooit in het enkelspel bij de vrouwen.

Elena Rybakina, de winnares van Wimbledon in 2022, werd begin dit jaar naar voren geschoven als favoriete voor de Australian Open na haar overtuigende winst op het WTA-toernooi in Brisbane.

Daar klopte ze in de finale vlotjes de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 2). Een revanche voor de Australian Open-finale van 2023, waarin Sabalenka tegen Rybakina aan het langste eind trok.

Maar in haar tweede ronde donderdag tegen de Russische Anna Blinkova liep het een pak stroever voor Rybakina. Na drie felbevochten sets hielden beide speelsters elkaar in evenwicht, een tiebreak moest beslissen over winst en verlies.

Wat volgde was een stukje tennisgeschiedenis. Beide speelsters gaven mekaar geen duimbreed toe en maakten er een absolute slijtageslag van. Pas bij 21-20 en bij de 16e matchbal was er een winnares: Blinkova schreeuwdehaar vreugde uit.

De tiebreak van 22-20 is er eentje voor de geschiedenisboeken. Het is de langste tiebreak ooit op een grand slam in het enkelspel bij de vrouwen en de gedeelde langste tiebreak ooit in het vrouwenenkelspel tout court.