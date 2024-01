Sander Gillé staat in 2e ronde van gemengd dubbelspel op de Australian Open

Sander Gillé versloeg aan de zijde van de Duitse Laura Siegemund, samen 5e reekshoofd, op het hardcourt in Melbourne in de 1e ronde de Australische wildcards Arina Rodionova en Max Purcell in twee sets: 6-2 en 6-4. De partij duurde 59 minuten.

Voor de winnaars wacht in de 1/8e finales mogelijk een duel met Joran Vliegen, die een tandem vormt met de Japanse Ena Shibahara. Zij treffen in de 1e ronde de Tsjechische Barbora Krejcikova en de Fransman Fabien Reboul.

De 33-jarige Gillé en 30-jarige Vliegen vormden in Melbourne zoals gebruikelijk een duo in het mannendubbel, maar ze moesten al in de 1e ronde hun koffers pakken. In de aanloop naar die wedstrijd was Gillé nog ziek, maar dat euvel leek hem vrijdag geen parten meer te spelen.