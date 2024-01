Sander Gillé is uitgetennist op Australian Open: geen halve finale dubbel gemengd

Sander Gillé is er na een spannend duel aan de zijde van de Duitse Laura Siegemund niet in geslaagd om de laatste 4 te bereiken in het dubbel gemengd op de Australian Open. Tegen het lokale wildcardduo Jaimee Fourlis/Andrew Harris werd het 2 keer 7-5 in 1,5 uur.

Gillé en Siegemund vormden het 5e reekshoofd in Melbourne. Gisteren hadden de twee in de achtste finales nog Joran Vliegen, de vaste dubbelpartner van Gillé, gewipt. Samen met de Japanse Ena Shibahara moest Vliegen er met 6-4, 6-4 aan geloven.



De 33-jarige Gillé en 30-jarige Vliegen waren in Melbourne zoals gebruikelijk ook een duo in het mannendubbel, maar ze moesten al in de eerste ronde hun koffers pakken, verzwakt door een zieke Gillé. De Chinees Zhizhen Zhang en Tsjech Tomas Machac bleken met 6-4, 7-5 te sterk.



Fourlis en Harris nemen het in de halve finales op tegen de Taiwanese Su-Wei Hsieh , de dubbelpartner van Elise Mertens op de Australian Open, en de Pool Jan Zielinski, die het derde reekshoofd vormen.