Elise Mertens stoomt in minder dan een uur naar de 3e ronde van het dubbelspel

In het enkelspel zit haar toernooi er al op, maar in het dubbelspel kan Elise Mertens zich nog wel wat langer uitleven op de Australian Open. Samen met haar Taiwanese partner Hsieh Su-Wei kreeg ze in de 2e ronde wel niet al te veel weerwerk van het Australische duo Saville/Tomljanovic.

Elise Mertens won in 2021 de Australian Open aan de zijde van Aryna Sabalenka en dat wil ze nu 3 jaar later graag overdoen met Hsieh Su-Wei.



Mertens draaide eerder al een jaartje op het circuit rond met de Taiwanese en won met haar onder meer Wimbledon. Maar de voorbije jaren zocht de Belgische haar heil bij andere speelsters.



Voor 2024 hebben Mertens en Hsieh de handen weer in elkaar geslagen. Hun vereende krachten waren in ieder geval veel te sterk voor het Australische duo Daria Saville en Alja Tomljanovic.



Die konden Mertens en Hsieh maar 53 minuten aan de praat houden. Een goed voorteken voor de 1/8e finales, waarin het Belgisch-Taiwanese duo ofwel Errani/Paolini ofwel Aoyama/Krunic treft.