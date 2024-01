23-jarige Française verpest de terugkeer van Yanina Wickmayer op de Australian Open

De terugkeer van Yanina Wickmayer op de Australian Open heeft maar één ronde geduurd. Onze landgenote moest in 2 sets haar meerdere erkennen in de 23-jarige Française Varvara Gracheva: 6-3 en 6-4.

Yanina Wickmayer stond voor het eerst op de hoofdtabel van de Australian Open sinds 2017. De in Rusland geboren Gracheva heeft sinds vorig jaar de Franse nationaliteit en beleefde in 2023 ook haar doorbraakjaar op de WTA Tour.



Tot 3-3 in de eerste set kon Wickmayer gelijke tred houden, maar in In een gevecht vanaf de achterlijn liet haar forehand Wickmayer te vaak in de steek. Op de cruciale momenten trok Gracheva telkens aan het langste eind: 6-3.

Wickmayer was even het noorden kwijt en verloor 6 games op een rij, maar in haar kenmerkende stijl liet onze landgenote nooit het hoofd hangen. Ze bleef knokken en strijden voor elk punt.

Zelfs bij een 3-0-achterstand in de tweede set bleef ze hardnekkig aanklampen. Wickmayer kreeg zelfs breakkansen op 4-4, maar Gracheva poetste die vakkundig weg en maakte het daarna gedecideerd af op haar eigen opslag: 6-4.