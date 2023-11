Elise Mertens en Storm Hunter bereiken dubbelfinale WTA Finals net niet

Vorig jaar won Elise Mertens de WTA Finals met de Russin Veronika Koedermetova, het jaar ervoor stond ze met de Taiwanese Hsieh Su-wei in de finale.



Bij haar vijfde deelname was de halve finale het eindstation. Siegemund en Zvonareva hadden al een match in de benen, want ze speelden en wonnen eerder op de avond hun laatste groepsduel tegen de Amerikaanse eerste reekshoofden Coco Gauff en Jessica Pegula.



Mertens en Hunter waren het tweede reekshoofd in het met 9 miljoen dollar gedoteerde hardcourttoernooi ter afsluiting van het seizoen met de beste 8 dubbelduo's.



In de finale staan zesde reekshoofden Siegemund/Zvonareva tegenover de Amerikaans-Australische combinatie Nicole Melichar-Martinez/Ellen Perez, die met 6-1, 6-7 (1/7), 10-6 wonnen van de Canadees-Nieuw-Zeelandse tandem Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe.



In de groepsfase waren Mertens en Hunter met 7-5, 6-4 te sterk voor Melichar-Martinez en Perez.



Door de regen in Mexico is het toernooischema in de war gestuurd. Zo zijn veel wedstrijden stopgezet en moesten ze later ingehaald worden. De finales in het dubbel en enkel zijn zo met een dag verlaat naar maandag.