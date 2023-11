Tunesische Jabeur, in tranen, schenkt deel prijzengeld aan Palestijnen: "Hart breekt als ik die kinderen zie sterven"

Ons Jabeur moest na haar nederlaag tegen Coco Gauff absoluut winnen tegen Marketa Vondrousova om haar kansen op de halve finales gaaf te houden.



Na de overwinning werd het de Tunesische allemaal wat veel. De oorlog in Palestina speelt op haar gemoed, zo geeft ze toe.

"Ik ben blij met mijn overwinning, maar ik ben de laatste tijd diep ongelukkig met wat er in de wereld gebeurt."



"Het is heel lastig om elke dag kinderen en baby's te zien sterven. Mijn hart breekt ervan."

"Dat is ook de reden dat ik beslist heb om een deel van mijn prijzengeld aan de Palestijnen te doneren."

"Dit is geen politieke boodschap", geeft Jabeur nog mee. "Dit gaat over menselijkheid. Ik wil vrede in de wereld, meer niet."