Het lange wachten is voorbij: voor het eerst sinds 1976 wint Italië nog eens de Daviscup

Van 1976 was het geleden dat Italië nog eens mocht vieren in de Daviscup, maar dat lange wachten is nu dus beloond.



In de finale in Malaga toonden de Italianen zich zondag een maatje te groot voor Australië. Matteo Arnaldi (ATP-44) zette de Australiërs met de rug tegen de muur door het eerste enkelspel te winnen. Hij versloeg Alexei Popyrin (ATP-40) na een spannende driesetter.

Goudhaantje Jannik Sinner, vorige week nog verliezend finalist in de ATP Finals, had vervolgens de kans om de zege over de streep te trekken.

De nummer 4 van wereld overklaste Alex De Minaur (ATP-12) met 6-3 en 6-0 in het tweede enkelspel en verschafte Italië zo zekerheid over de eindzege. Het afsluitende dubbelspel werd zo overbodig.