Gefocuste Tsitsipas heeft maar dik uur nodig in Antwerpen, in halve finale wacht spectaculaire Fils

Stefanos Tsitsipas heeft zichzelf en de organisatie blij gemaakt door de Duitser Yannick Hanfmann vlot te vloeren in de kwartfinales van de European Open in Antwerpen: 6-3, 6-3 in 1 uur en 10 minuten. Morgen wacht de spectaculaire jonge Fransman Arthur Fils, die in minder dan een uur de Peruaan Juan Pablo Varillas wegzette met 6-0, 6-3.

De logica in Sportpaleis werd gerespecteerd, maar feit was wel dat Stefanos Tsitsipas sinds juli geen 2 matchen op een rij had kunnen winnen. Bovendien had Duitser de Griek enkele maanden geleden op het gras van Mallorca verslagen. Maar dat is - zoals geweten - een specifieke ondergrond.



De nummer 7 en de nummer 56 van de wereld hielden elkaar aanvankelijk in evenwicht met stevige slagen en af en toe een technisch hoogstandje. De spelletjes bleven kort.



Tsitsipas sloeg uitstekend op en stond geen enkel breakpunt toe. Zelf dwong hij er bij 3-2 eentje af en dat was meteen voldoende om de eerste set binnen te halen: 6-3.



Hanfmann, die gisteren 2u41' op de baan stond tot bijna middernacht tegen Dominic Thiem en in de eerste ronde Alexander Blockx had gewipt, won het eerste spelletje van set 2 en zo moest de Griek achtervolgen.



Tsitsipas moest ook 2 keer een breakbal wegwerken, dat deed hij telkens koel, waarna hij vrij onverwacht en makkelijk de 4-3-break forceerde.



De Duitser was de kluts kwijt en zag zijn zaak verloren. Enkele minuten later was het afgelopen, al kon hij bij 0-40 nog 3 matchballen wegwerken, maar een 4e was er te veel aan.



"Trots op mezelf"

Tsitsipas kon dus nog eens een winstreeksje neerzetten. En was daar blij mee: "Ik ben heel tevreden over mijn prestatie vanavond. Het was uitdagend en plezierig tegelijk."



"Ik zocht het goeie tennis in mij en ben trots dat ik van het eerste tot het laatste punt de focus kon houden."



"Dat was nodig en daar moet je klaar voor zijn. Ik bleef op de belangrijke momenten (lees: de breakballen) heel kalm en speelde toen heel precies. Anders was het misschien anders uitgedraaid."



Dominante Fils pleziert fans met 6-0 in set 1