Jonge Fransman Arthur Fils draait 1e reekshoofd Tsitsipas een loer in Antwerpen en staat in de finale

Amper 19 is Arthur Fils, maar de Fransman kwam onbevangen het terrein op in een sfeervolle Lotto Arena in Antwerpen.

In een gelijk opgaande 1e set serveerden Fils en Stefanos Tsitsipas de fans een spannende pot tennis, waarin het verrassend de jonge Fils was die op de belangrijke momenten de bovenhand had en zo de tiebreak won.

Tot overmaat van ramp voor Tsitsipas moest de Griek bij het begin van de 2e set meteen zijn opslag inleveren. Fils kon die break niet vasthouden, want in het 10 spelletje ging het 1e reekshoofd op zijn beurt door de service van de Fransman.

Opnieuw een tiebreak dus en daarin liep Fils in geen tijd 5-1 uit. Tsitsipas spartelde nog even tegen, maar ging dan finaal door de knieën. Niet de ervaren Griek, wel de jonge Fransman Fils speelt morgen om de titel op de European Open.

Fils neemt het in de finale op tegen de Kazak Aleksandr Boeblik. Die rekende in zijn halve finale in 2 sets af met de Duitser Maximilian Marterer.