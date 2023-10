Blockx-killer Hanfmann stuurt in Antwerpen ook Dominic Thiem naar huis

De dertigjarige Thiem, een voormalige nummer drie van de wereld en vorig jaar halvefinalist in Antwerpen, was een van de publiekstrekkers op de European Open.

Na een partij van 2 uur en 42 minuten moest de Oostenrijker zijn meerdere erkennen in Yannick Hanfmann (ATP 56), het vijfde reekshoofd: 6-4, 5-7 en 6-4.

In de eerste ronde had Hanfmann al de maat genomen van Alexander Blockx. Onze 18-jarige landgenoot werkte in Antwerpen zijn allereerste wedstrijd op de hoofdtabel van een ATP-toernooi af. Het werd 4-6 en 6-7 (3/7).

Bij de laatste acht staat Hanfmann vanavond tegenover topreekshoofd Stefanos Tsitsipas (ATP 7). In de achtste finales in de Lotto Arena versloeg de Griek eerder op donderdag de Nederlander Botic van de Zandschulp (ATP 67).