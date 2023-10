Griekse familieaangelegenheid op European Open: de "Tsitsibro's" winnen het dubbelspel in Antwerpen

Stefanos Tsitsipas, de nummer 7 van de wereld in het enkelspel, had gisteren in Antwerpen nog de halve finales verloren in het enkelspel.

Maar samen met zijn jongere broer Petros kreeg de Griek zondagmiddag toch nog een kans om een mooi verhaal te schrijven in de Lotto Arena, met de titelfinale in het dubbelspel.

De Tsjech Adam Pavlasek en de Uruguayaan Ariel Behar wonnen nog wel de 1e set in een tiebreak, maar de "Tsitsibro's" hingen de bordjes weer in evenwicht in set 2 en klaarden vervolgens de klus in de supertiebreak.

Voor Stefanos Tsitsipas is het zijn 2e dubbeltitel op het ATP-circuit. Vorig jaar won hij aan de zijde van de Spanjaard Feliciano Lopez het toernooi van Acapulco in Mexico. Voor jongere broer Petros Tsitsipas is het zijn eerste ATP-dubbeltitel.