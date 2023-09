Elise Mertens incasseert tik van nummer 147 van de wereld in Peking

Het was de eerste keer dat de 27-jarige Elise Mertens het moest opnemen tegen de 25-jarige Yuan Yue.



Na vlotte winst in de eerste set ging het voor Mertens plots bergaf tegen de nummer 147 van de wereld. In de laatste set werkte ze nog wel 4 matchballen weg, maar de 5e was wel de goeie voor de Chinese.



Mertens moet desondanks haar biezen nog niet pakken in Peking. In het dubbelspel is ze met Storm Hunter het eerste reekshoofd.