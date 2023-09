Elise Mertens is niet opgewassen tegen Sloane Stephens in San Diego

Elise Mertens en Sloane Stephens stonden in San Diego voor de 3e keer in hun carrière tegenover elkaar. Mertens had in 2018 de 1e confrontatie gewonnen in Cincinnati, maar verloor datzelfde jaar wel van Stephens op de US Open.

Ook vannacht beet Mertens in het zand, onder meer omdat haar opslag niet draaide. In de 1e set kon onze landgenote geen enkel game winnen op haar eigen service. Na een halfuurtje stak Stephens de set op zak met 6-1.

Set 2 beloofde aanvankelijk beterschap. Mertens won het 1e spelletje op haar eigen service, maar dat kon ze niet bevestigen in de rest van de set, waarin ze opnieuw 3 breaks moest incasseren. Zo won Stephens ook de 2e set makkelijk, met 6-3.

Voor Mertens zit het toernooi er dus meteen op, want ze speelt in San Diego geen dubbel. Stephens neemt het in de 1/8e finales op tegen de Française Caroline Garcia.