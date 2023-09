Chinese Zheng Qinwen staat voor het eerst in kwartfinales ten koste van uitgeputte Ons Jabeur op US Open

Voor Qinwen Zheng is het de beste prestatie op een grandslamtoernooi, vorig jaar bij haar USO-debuut haalde ze de derde ronde en op Roland Garros de 1/8e finales.



Jabeur had door ziekte al duidelijk fysiek last in haar vorige duels, vannacht leek de dubbele finaliste van Wimbledon 2022 en 2023 door haar beste krachten heen te zitten. Een solide Zheng maakte er korte metten mee. "Ik geloof altijd dat ik iedereen kan verslaan als ik maar het juiste tennis speel", klonk het vol vertrouwen.



Jabeur was niet erg ontgoocheld: "Ik heb dit toernooi ontdekt dat ik heel diep kan gaan. Dat zal me helpen voor de rest van mijn carrière. Deze 1/8e finale is een bonus, ik dacht er zelfs aan om niet mee te doen. Vandaag voelde ik de slagen niet goed aan, ik raakte niet in vechtmodus."



Zheng neemt het voor een plek in de halve finales op tegen Aryna Sabalenka. De Wit-Russin, die door de exit van Swiatek na de US Open de nieuwe nummer 1 van de wereld wordt, kende geen enkele moeite met Darja Kasatkina (6-1, 6-3), die in de derde ronde Greet Minnen uitschakelde.