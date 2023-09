Schouderblessure speelt Elise Mertens opnieuw parten in Guadalajara

Elise Mertens stond voor de 2e keer in haar carrière tegenover Leylah Fernandez. In 2021 versloeg Mertens de Canadese in de 1e ronde van de Australian Open. Later dat jaar haalde Fernandez wel nog verrassend de finale op de US Open.

In Guadalajara begon Mertens vannacht nog goed, maar Fernandez nam al snel het commando over. Merten stapelde de dubbele fouten op en liet aan het einde van de 1e set de kiné op het veld komen voor een behandeling aan haar pijnlijke rechterschouder, een blessure die haar al het hele seizoen achtervolgt.

Mertens kon het ook na de interventie van de kiné niet meer kantelen en moest zich na ruim 1,5 uur gewonnen geven met 6-3 en 6-4. Onze landgenote speelt wel nog het dubbelspel in Guadalajara. Aan de zijde van de Australische Storm Hunter is Mertens het 1e reekshoofd.