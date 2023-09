Greet Minnen knokt zich opnieuw in bijna 3 uur naar halve finales in China

Bekijk het matchpunt:

Gisteren meer dan 3 uur, vandaag bijna 3 uur

De 26-jarige Belgische is de nummer 68 van de wereld en het 7e reekshoofd in China, de 24-jarige Bronzetti was als 60e van de wereld als 4e geplaatst.



In hun eerste onderlinge duel liep Minnen 3-0 uit, maar de diesel van Bronzetti was aangeslagen en de Italiaanse ging op en over onze landgenote. Ze brak op love tot 4-5 en mocht serveren voor de eerste set.



Daar stak Minnen echter een stokje voor. Ze dwong een tiebreak af, waarin ze bij 0-4 achter opnieuw met haar rug tegen de muur stond. Ze bleef echter kalm en versierde 3 setpunten, die ze evenwel niet kon benutten. Het eerste van Bronzetti was wel raak: 8/10.



Minnen was niet van slag en had genoeg aan een break in het zevende spelletje om een beslissende derde set te halen. Daarin brak de veer bij Bronzetti, die met 3 breaks op een rij Minnen zag triomferen.



Het was de tweede zware dag voor Minnen op een rij. Gisteren stond ze 3 uur en 18 minuten op het terrein tegen Britse qualifier Harriet Dart (WTA-155): 7-6 (9/7), 6-7 (5/7), 6-4.



Minnen speelt morgen om een finaleplaats tegen thuisspeelster Xiyu Wang (WTA-88) of de Slovaakse qualifier Viktoria Hruncakova (WTA-128).



Als ze ook die horde neemt, dan staat ze voor de eerste keer in de finale van een WTA-toernooi. Eerder dit jaar verloor Minnen wel al twee finales op WTA 125-toernooien, maar dat hoort bij het Challengerniveau.



Deze week bereikte Greet Minnen met plaats 68 haar hoogste notering tot dusver op de WTA-ranking. Ze is daarmee de Belgische nummer twee na Elise Mertens (29e).