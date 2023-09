Amerikaan McDonald roept Kimmer Coppejans een halt toe in Zhuhai

Coppejans begon goed met 6-4-setwinst, maar verloor daarna de grip op de partij. McDonald, het nummer 39 van de wereld, sloeg terug met 3-6-setwinst en maakte het daarna vlot af met 2-6. De partij duurde 2 uur en 10 minuten.

De 29-jarige Coppejans haalde het donderdag in de eerste ronde in Zhuhai van de Amerikaan Aleksandar Kovacevic (ATP 116) in twee sets (7-6 (7/4) en 6-1).

In het dubbelspel plaatsten Sander Gillé en Joran Vliegen zich eerder vrijdag vlot voor de kwartfinales (tweede ronde) in Zhuhai.

De topreekshoofden versloegen in de eerste ronde de Australiërs Andrew Harris en Rinky Hijikata in tweemaal 6-2. De partij duurde 56 minuten. In de volgende ronde wachten de Amerikanen Reese Stalder en Evan King.