Yanina Wickmayer geeft snel op in 2e ronde WTA-Praag door rugproblemen: "Rust inlassen"

Yanina Wickmayer bereikte vorige week de halve finales in Warschau, waar ze het nummer 1 Iga Swiatek lastig maakte. Ze dook zo weer de top 100 binnen: WTA-93. Op het hardcourt in Praag klopte ze in de eerste ronde met Lin Zhu (WTA-38) het tweede reekshoofd.



In het duel tegen Korpatsch (WTA-99) leek ze opnieuw alle kansen te hebben, maar het liep helemaal anders. Na minder dan 20 minuten stond er 4-0 op het bord. Onze landgenote had te veel last van haar onderrug en gaf er na 4 spelletjes de brui aan.



"Ze had al wat pijn gevoeld tijdens een van haar wedstrijden in Warschau en het grootste deel van de week last gehad van stijfheid", legt Wickmayers coach Gerald Moretti uit.

"Ze zorgde er goed voor, maar vanochtend toen we opwarmden kwam de pijn terug. Yanina wilde het nog wel proberen, maar het werd al snel duidelijk dat het niet ging. Ze had te veel pijn, vooral op haar opslag en toen ze achter backhandballen aan moest."

"We gaan naar huis, ze zal haar osteopaat bezoeken en wat rust inlassen. Het was ongetwijfeld de wedstrijd te veel na 10 dagen in een razend tempo en in moeilijke omstandigheden. Het had veel geregend in Polen, dus de dagen waren lang en vermoeiend. Het zal dus goed doen voor haar om even op adem te komen.