Stefanos Tsitsipas, nummer 7 van de wereld, stelt opnieuw teleur op de US Open

Het was de 7e keer dat Stefanos Tsitsipas aan de start van de US Open stond, maar vreemd genoeg geraakte hij nog nooit verder dan de 3e ronde. Ook dit jaar niet.



Tsitsipas is nochtans een uitstekende hardcourtspeler, want op de Australian Open bereikte hij begin dit jaar nog de finale, nadat hij er eerder ook al 3 keer de halve finales had gespeeld.



Maar de nummer 7 van de wereld was met twijfels naar New York getrokken. Begin augustus had hij dan wel het kleinere toernooi van Los Cabos gewonnen, maar in toptoernooien van Toronto en Cincinnati blies hij telkens snel de aftocht.

Dat Tsitsipas er tegen een kleine garnaal als Dominic Stricker uitvliegt, is dan weer wel een verrassing. De Zwitser staat pas 128e op de ranglijst en flirtte in de kwalificaties al met de uitschakeling. Hij had op Wimbledon pas voor het eerst op een grandslamtoernooi gewonnen.



Maar nu heeft de 21-jarige Stricker dus de scalp van Tsitsipas te pakken. Na een wedstrijd van meer dan 4 uur, waarin de Zwitser meermaals boven zichzelf kon uitstijgen.