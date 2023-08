Maryna Zanevska neemt afscheid in schoonheid bij verlies tegen nummer 2 Aryna Sabalenka

Zanevska, die vorige week 30 jaar werd, had enkele weken geleden aangekondigd dat de US Open haar laatste toernooi zou zijn, ze sukkelt immers met haar rug. Maar ze had er nog zin in en speelde ongedwongen en met de glimlach in het Louis Armstrong Stadium. Dat loonde: ze pakte meteen de opslag van Sabalenka af. Het werd een waar breakfestival, want de eerste 4 games gingen telkens naar wie niet opsloeg. Sabalenka sloeg meer fouten dan haar lief was en raakte gefrustreerd. Toch kwam haar klasse bovendrijven en maakte ze de eerste set na een derde break af. Maar Zanevska had er nog niet genoeg van en liep na een fantastisch spelletje 2-0 uit in de tweede set. Sabalenka vloekte en stampte, maar dat maakte het haar niet makkelijker. In haar resterende 3 servicegames kwam Zanevska telkens tot "deuce", maar finaal won de Wit-Russin, die begin dit seizoen de Australian Open won, wel 6 games op een rij. Na 1 uur en 19 minuten zat het erop, Sabalenka speelt nu tegen de Britse Jode Burrage (WTA-96), die de Russin Anna Blinkova (WTA-38) klopte. Sabalenka haalde in 2021 en 2022 de halve finales van de US Open.

Zanevska won 1 WTA-titel

Zanevska nam 3 keer deel aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Vorig jaar bereikte ze de tweede ronde, in 2014 struikelde ze bij haar debuut over de eerste horde. Dit jaar ging Zanevska er op elke grandslamtoernooi in de eerste ronde uit.



De Belgische Oekraïense sluit haar carrière af met 1 titel op het hoogste toneel, het WTA 250-toernooi in Gdynia in Polen in 2021. Vorig jaar was ze een niveautje lager goed voor een WTA 125-titel in Rouen in Frankrijk.



Ze speelde 4 WTA-kwartfinales in het dubbel. In 2022 bereikte ze met Kimberley Zimmermann de kwartfinale in Roland Garros, haar beste grandslamresultaat.



Zanevska telt 19 ITF-titels in het enkel en 14 in het dubbel. Ze speelde 14 grandslamtoernooien in het enkelspel, met een 2e ronde vorig jaar in Melbourne en New York als beste resultaat.



Haar hoogste WTA-klassement haalde ze in mei 2022 met een 62e plaats.