Greet Minnen walst over Venus Williams: "Ongelooflijk om tegen legende te spelen"

Greet Minnen , de nummer 97 van de wereld, doorspartelde de kwalificaties, waarna ze een prestigieus duel uitgeloot kreeg tegen de Amerikaanse legende Venus Williams , die in 2000 en 2001 de US Open won en mocht meedoen met een wildcard. Minnen was niet onder de indruk van de omstandigheden bij haar debuut in het Arthur Ashe Stadium en pakte meteen de opslag van Williams af. Het is niet dat Williams het niet probeerde, maar Minnen werkte 5 breakballen weg in het tweede en vierde spelletje. Dan was Minnen efficiënter, want met een tweede break liep ze 4-0 uit. En op de opslag van Williams haalde ze na 45 minuten ook de eerste set binnen. In de tweede set liep het vlotter en was de pijp van Williams enigszins uit. Die benutte haar enige breakbal van de tweede set niet in de eerste game. Minnen won 11 punten op een rij en liep in geen tijd uit tot 5-0. Na 1 uur en 15 minuten was de buit binnen. De cijfers in hun eerste onderlinge duel waren duidelijk: 24-10 in winners, 13-18 in fouten. Minnen werkte zelfs aan 100 procent af aan het net (8/8). Williams bereikte de 2e ronde op de US Open niet meer sinds 2019. (lees de reactie van Minnen onder de foto)

Minnen zette haar respect opzij: "Ik probeerde hele match agressief te zijn"

Greet Minnen, die in New York in 2021 de derde ronde haalde, neemt het in de tweede ronde op tegen de Amerikaanse qualifier Sacha Vickery (WTA-205), die de Kroatische Donna Vekic (WTA-22) in 3 sets opzijzette.



Minnen was bijzonder blij met haar prestigieuze overwinning. "Er werd me verteld dat Venus hier in 1997 al in de finale had gespeeld, terwijl ik nog maar net geboren was", zei ze op de baan na de kwalificatie.



"Het was ongelooflijk om het tegen zo'n legende op te nemen. Ik heb enorm veel respect voor het feit dat ze hier nog steeds is op haar 43e. Het is buitengewoon."



"Ze heeft fantastische slagen en een ongelooflijke opslag. Ik probeerde agressief te zijn, haar zoveel mogelijk te laten lopen en zelfs een paar dropshots te distilleren, wat ik niet gewend ben."



"Mijn hart ging tekeer in de laatste game. Het is waar dat ik op het eerste matchpoint een vrij makkelijke forehand miste, maar ik was blij omdat ik hem had geslagen om te winnen."



"Ik probeerde agressief te blijven en naar voren te gaan en dat werkte."



Ze tankte veel vertrouwen voor het volgende duel. "Het was mijn allereerste keer dat ik in het Arthur Ashe Stadium speelde en ik heb echt genoten van de ervaring, van het begin tot het einde. Het was ongelooflijk! En ik hoop dat ik de kans krijg om er nog veel wedstrijden te spelen."