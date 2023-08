Elise Mertens gaat er meteen uit in Washington tegen 5e reekshoofd Kasatkina

Elise Mertens begon het best aan de partij en brak na een ellenlang tweede spelletje als eerste door de opslag van haar opponente. Maar die zorgde meteen voor een rebreak.



De opslag van Mertens haperde, ze kwam maar tot 47 procent 1e opslagen en sloeg 7 dubbele fouten. Ze kwam wel nog 3-2 voor, maar de rest van de eerste set was voor de Russin: 6-3 na 49 minuten.



Kasatkina won 6 games op ene rij, maar bij 0-2 in de tweede set schoot Mertens wakker. Ze krikte haar (opslag)niveau op en kwam van 1-4 achter terug tot 5-5, nadat ze 4 matchballen had weggewerkt.



Jammer genoeg voor haar was het slechts uitstel van executie, want met een nieuwe break zat de 2e set er na 55 minuten op: 7-5.



Om een plaats in de kwartfinales neemt Kasatkina het op tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA-27). Die schakelde de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA-19) uit met 7-6, 6-4 uit.



Met het hardcourttoernooi in de Amerikaanse hoofdstad startte Mertens haar voorbereiding op de US Open. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar gaat maandag 28 augustus in New York van start.