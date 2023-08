Novak Djokovic wint simpel zijn 1e duel in 2 jaar op US Open en wordt weer nummer 1 van de wereld

Djokovic' vorige partij in New York was de finale van de editie 2021, die hij verloor van de Rus Daniil Medvedev. Novak Djokovic won de US Open 3 keer, in 2011, 2015 en 2018.



Hij was blij terug te zijn, Muller was geen partij om hem de weg naar de nummer 1 te versperren. De Fransman maakte wel een erg fraai punt na een bal door de benen. Dat zag ook ex-president Barack Obama en zijn echtgenote in de tribunes.



Djokovic kan een 24e grandslamtitel pakken, waarmee hij het absolute record van Margaret Court kan evenaren. In de volgende ronde wacht de Spanjaard Bernabe Zapata (ATP-76).