Kimberley Zimmerman juicht voor het 3e jaar op rij op het dubbeltoernooi in Palermo

De Siciliaanse bodem blijkt Kimberley Zimmerman wel te liggen, want de 27-jarige Belgische had er de voorbije 2 jaar ook al het dubbelspel gewonnen. In 2021 deed ze dat met de Nieuw-Zeelandse Erin Routliffe, vorig jaar samen met de Hongaarse Anna Bondar.

En ook dit jaar was het dus prijs, deze keer aan de zijde van de Russin Yana Sizikova. Het duo was in 2 sets te sterk voor het Italiaanse koppel Moratelli-Rosatello.

Voor Zimmerman was het haar 5e WTA-finale in het dubbelspel. Naast haar 3 overwinningen in Palermo verloor ze een keertje in Boedapest (2022) en Luxemburg (2021).