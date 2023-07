Elise Mertens en Storm Hunter gaan op een drafje naar halve finales dubbel Wimbledon

Het Belgisch-Australische duo had maar 1 uur en 7 minuten nodig om de klus te klaren. Hun tegenstanders konden maar 1 winner slaan, tegenover 13 unforced errors. Ze telden ook 7 dubbele fouten. Ze kregen 3 breakkansen, die ze alle drie lieten liggen.



Mertens/Hunter dwongen liefst 13 breakballen af: 5 keer kwam het tot een break. Al in het allereerste spel gingen Mertens en Hunter door de opslag van Bains/Lumsden. De toon was gezet.



Ze sloegen zelf goed op en stoomden door naar 6-2 na 35 minuten. In set 2 ging het nog vlotter. Het werd snel 4-0, al moesten Hunter en Mertens in het tweede spel 3 breakballen wegwerken. Maar met een derde break in set twee was het ticket voor de halve finale snel binnen.



De 27-jarige Mertens won Wimbledon in 2021 in het dubbelspel met de Taiwanese Hsieh Su-Wei. Vorig jaar was ze verliezend finaliste met de Chinese Zhang Shuai.



In de volgende ronde wachten de Amerikaanse Caroline Dolehide en uitgerekend Zhang.



In het enkelspel raakte Mertens (WTA-28) in de tweede ronde niet voorbij de Oekraïense Elina Svitolina (WTA-76), die het intussen tot de halve finales schopte.