Yanina Wickmayer zet vlot de Japanse Nao Hibino opzij in Warschau

Voor vandaag hadden Yanina Wickmayer en Hibino elkaar elk 1 keer geklopt, maar dat was al jaren geleden.



Vandaag brak onze landgenote meteen door de opslag van haar opponente en liep ze simpel 5-1 uit. Na 30 minuten was de 6-2 een feit.



In de tweede set waren de rollen even omgekeerd: nu pakte Hibino de eerste servicegame van Wickmayer af (3-0). Die ging er evenwel op en over met 5 games op een rij. Na 45 minuten was haar 2e matchbal de goede: 6-4.



Wickmayer neemt het in de tweede ronde op tegen het Chinese vijfde reekshoofd Shuai Zhang (WTA-45) of de Tsjechische Tereza Martincova (WTA-107).



De 33-jarige Wickmayer is de enige Belgische die in Warschau, waar de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek voor eigen publiek topreekshoofd is, in actie komt.