Alcaraz stoot ondanks hoge foutenlast zonder setverlies door op Wimbledon

41 ongedwongen fouten. Het statistiekje toont dat Carlos Alcaraz geen zorgeloze middag kende tegen de Fransman Alexandre Muller.

De Spanjaard wisselde hoogtepunten af met zwakke momenten in zijn tweede opdracht op The All England Club. Zijn tegenstander, het nummer 84 van de wereld, genoot voluit van zijn eerste optreden op het grootste podium en maakte het Alcaraz knap lastig.

Op de belangrijke momenten kon Alcaraz evenwel tonen waarom hij nummer 1 van de wereld is. De US Open-winnaar haalde met enkele knappe punten dan toch de buit binnen in drie sets.

Alcaraz voert zo de druk op bij 24-voudig grandslamwinnaar Novak Djokovic, die vanavond nog in actie komt tegen Stan Wawrinka.