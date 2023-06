Ysaline Bonaventure botst op Canadese qualifier Carol Zhao in Rosmalen

De opslag van Bonaventure op het Nederlandse gras draaide niet goed (58% eerste opslagen én 11 dubbele fouten). Gelukkig voor haar deed Zhao niet veel onder met 10 dubbele opslagfouten.



Bonaventure dwong meer breakballen af, maar Zhao werkte er ook meer weg. Bij 4-4 zorgde onze landgenote voor de eerste break, waarop ze voor de 1e set mocht serveren, maar Zhao brak meteen terug. Bij 5-5 liet Bonaventure weer 2 breakballen liggen.



In de tiebreak ging het tot 3-3 gelijk op, daarna liep Zhao weg.



Hetzelfde verhaal in de tweede set: Bonaventure brak eerst tot 4-2, maar ze kon de break weer niet vasthouden. Meer nog: ze verloor 3 spelletjes op een rij en had het geluk dat Zhao op haar beurt niet uitserveerde bij 5-4.



Weer moest een tiebreak beslissen. Bonaventure kwam 3-1 voor, maar zou daarna nog maar 1 puntje maken. Van 3-3 werd het 7/4 voor Zhao, die in de 1/8e finale het Russische topreekshoofd Veronika Koedermetova (WTA-14) treft.



De 28-jarige Bonaventure dubbelt ook in Nederland, aan de zijde van Kirsten Flipkens. De Belgische tandem neemt het in de eerste ronde op tegen de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez en Australische Ellen Perez, die het tweede reekshoofd vormen.