LIVE: Vliegen en Gillé spelen voor dubbelfinale op Roland Garros

clock 13:35 13 uur 35. 1-1. Bij de Nederlander en de Duitser gaat het al wat vlotter. Met een ace hangen ze de bordjes weer gelijk. . 1-1 Bij de Nederlander en de Duitser gaat het al wat vlotter. Met een ace hangen ze de bordjes weer gelijk.

clock 13:33 13 uur 33. 1-0. De opslag in het eerste spel is voor Vliegen. Onze landgenoot is nog niet helemaal warmgedraaid en heeft keer na keer een 2e beurt nodig, maar de Belgen winnen toch de eerste game. . 1-0 De opslag in het eerste spel is voor Vliegen. Onze landgenoot is nog niet helemaal warmgedraaid en heeft keer na keer een 2e beurt nodig, maar de Belgen winnen toch de eerste game.

clock 13:27 13 uur 27. De opwarming is voorbij. Vliegen en Gillé maken zich op voor een knalprestatie. . De opwarming is voorbij. Vliegen en Gillé maken zich op voor een knalprestatie.

clock 13:03 13 uur 03. We gaan niet in onze schulp kruipen. We moeten goed serveren, want dat is een van onze sterke punten, zo veel mogelijk returns in de baan krijgen en daarmee de overhand proberen te nemen door agressief te spelen en ze onder druk te zetten. . Joran Vliegen. We gaan niet in onze schulp kruipen. We moeten goed serveren, want dat is een van onze sterke punten, zo veel mogelijk returns in de baan krijgen en daarmee de overhand proberen te nemen door agressief te spelen en ze onder druk te zetten. Joran Vliegen

clock 13:02 13 uur 02. We hebben nog nooit in het dubbelspel tegen Middelkoop en Mies gespeeld, maar we kennen ze goed. Ze hebben veel ervaring. Mies heeft het toernooi al twee keer gewonnen en Middelkoop bereikte vorig jaar de halve finale, dus ze voelen zich hier thuis. Joran Vliegen. We hebben nog nooit in het dubbelspel tegen Middelkoop en Mies gespeeld, maar we kennen ze goed. Ze hebben veel ervaring. Mies heeft het toernooi al twee keer gewonnen en Middelkoop bereikte vorig jaar de halve finale, dus ze voelen zich hier thuis. Joran Vliegen

clock 13:01 13 uur 01. Eerste halve finale voor Belgen. Sander Gillé en Joran Vliegen staan vanmiddag voor de voorlopig belangrijkste match in hun carrière samen. De 2 Belgen nemen het op Roland Garros in de halve finale van het dubbelspel op tegen de Nederlander Matwé Middelkoop en de Duitser Andreas Mies. Het is de eerste keer dat Gillé en Vliegen zo ver raken op een grandslamtoernooi. In het gemengd dubbel (met de Noorse Ulrikke Eikeri) schopte Vliegen het vorig jaar wel tot in de finale op het Parijse gravel. . Eerste halve finale voor Belgen Sander Gillé en Joran Vliegen staan vanmiddag voor de voorlopig belangrijkste match in hun carrière samen. De 2 Belgen nemen het op Roland Garros in de halve finale van het dubbelspel op tegen de Nederlander Matwé Middelkoop en de Duitser Andreas Mies. Het is de eerste keer dat Gillé en Vliegen zo ver raken op een grandslamtoernooi.



In het gemengd dubbel (met de Noorse Ulrikke Eikeri) schopte Vliegen het vorig jaar wel tot in de finale op het Parijse gravel.