Sprookjesachtige Roland Garros krijgt geen happy end voor dubbelduo Vliegen en Gillé: "Teleurstelling"

Ivan Dodig en Austin Krajicek arriveerden met heel wat adelbrieven in de finale van Roland Garros. De 38-jarige Dodig had voor zaterdag al 6 grandslamtitels in het dubbelspel (bij de mannen en in het gemengd dubbel) op zijn naam staan, Krajicek (een verre neef van Wimbledon-winnaar Richard) kon bij winst de nummer 1 van de wereld worden. Dat staat in schril contrast met de Belgen Joran Vliegen en Sander Gillé , die al een aantal jaar het dubbelcircuit afschuimen, maar in de grandslamtoernooien nooit verder kwamen dan een kwartfinale. Vliegen en Gillé hadden dus een afspraak met de geschiedenis. Lange tijd was er ook geen sprake van een klassenverschil tussen beide duo's. Maar de break in het altijd cruciale 7e spelletje sloeg in als een bom bij de Belgen. Hierna zouden ze nog maar 1 game winnen, het eerste van de tweede set.

"Het was een teleurstellende match met een teleurstellend resultaat", jammerde Gillé. "We hebben niet goed gespeeld. In de eerste set konden we tot 3-3 gelijke tred houden, in de tweede krikten ze hun niveau op. Wij niet. Ze hebben ook meer ervaring."



"Dit doet heel erg veel pijn, maar we moeten dit stap voor stap bekijken. Ik ben zeker dat we hier ooit opnieuw zullen staan."



"Uiteraard is dit een bittere ontgoocheling, maar wie had gedacht dat we hier zouden staan toen we in 2015 als duo begonnen?", voegde Vliegen eraan toe. "Dromen worden op termijn doelen. Laat ons hard werken om volgende keer in het winnende kamp te kunnen staan."



"Er is ook veel positiefs te onthouden. We hebben een flinke stap voorwaarts gezet, verscheidene reekshoofden geklopt en zullen ook op de ranking klimmen, zodat we aan Masters 1.000-toernooien kunnen deelnemen."