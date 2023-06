LIVE: Schrijven Vliegen en Gillé Belgische tennisgeschiedenis in dubbelfinale Roland Garros?

clock 18:36

18 uur 36. Wie zijn de tegenstanders? Ivan Dodig en Austin Krajicek staan voor het tweede jaar op een rij in de dubbelfinale van Roland Garros. Vorig jaar verloren ze na een driesetter tegen het duo Arevalo/Rojer. Dodig was jarenlang een verdienstelijke enkelspeler (hij stond ooit in de top 30), maar koos dan voor een carrière als dubbelaar. Mét succes, want in het dubbelspel bij de mannen én het gemengde dubbel veroverde hij al 6 grandslamtitels. Samen met Marin Cilic won hij ook olympisch zilver in Tokio. Austin Krajicek (een verre neef van ex-Wimbledonwinnaar Richard) is een iets minder beschreven blad, al won hij de voorbije 2 jaar wel 5 titels met Dodig. Onlangs was het duo nog de beste op het graveltoernooi van Monte Carlo. .