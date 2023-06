Casper Ruud bereikt voor het tweede jaar op een rij de finale van Roland Garros

Voor Alexander Zverev waren zijn twee vorige halve finales nog niet helemaal verteerd. In 2021 verloor hij na een epische vijfsetter tegen Stefanos Tsitsipas, vorig jaar moest hij geblesseerd opgeven tegen laterer winnaar Rafael Nadal.



De enkelblessure die Zverev tegen Nadal opliep, hield hem uiteindelijk 7 maanden van de terreinen, maar de voorbije weken timmerde hij naarstig weer aan zijn weg naar boven.



Toch kwam de match tegen Casper Ruud nog wat te vroeg. Of te laat in het toernooi, want het was duidelijk dat de tank van de Duitser leeg was.



In de eerste twee sets kon Zverev de schijn nog een beetje ophouden, maar in de slotset kon hij een bagel niet vermijden.



Ruud kon het niet geloven dat hij de finale haalt, ook al deed hij het vorig jaar al eens. Toen kreeg de Noor een pak voor de broek van Nadal, nu wacht hem met Novak Djokovic een bijna even moeilijke opdracht. Het wordt de 5e confrontatie tussen beide spelers en Ruud won er nog geen enkele van.