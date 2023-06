Carlos Alcaraz heeft geen verhaal tegen Novak Djokovic door krampen in onthoofde halve finale

Krampen zijn het laatste wat je wil... Het is erg spijtig voor Alcaraz, ik heb te doen met hem. Een zware dobber, dus hij moet nu de steun krijgen. Ik feliciteer hem voor zijn doorzettingsvermogen. Hij zal nog veel kansen krijgen in de toekomst.

18 uur 30. Krampen zijn het laatste wat je wil... Het is erg spijtig voor Alcaraz, ik heb te doen met hem. Een zware dobber, dus hij moet nu de steun krijgen. Ik feliciteer hem voor zijn doorzettingsvermogen. Hij zal nog veel kansen krijgen in de toekomst. Novak Djokovic.

clock 17:15

17 uur 15. 7-5: Alcaraz verzilvert breakkansen wel en pakt set 2. Opnieuw drie setballen op de opslag van Novak Djokovic, maar dit keer kan Carlos Alcaraz het wel afwerken. Een bal van Djokovic zweeft voorbij de achterlijn. "Out" klinkt als muziek in de oren van de Spanjaard, die de setstand in een felbevochten partij in evenwicht brengt. .